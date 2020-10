Atriz de ET, Drew Barrymore expõe divórcios e juventude problemática na TV · .

Veterana em Hollywood, Drew Barrymore completou nesta semana um mês como apresentadora de um programa matinal diário e ao vivo nas manhãs, o The Drew Barrymore Show. Mas a estrela de As Panteras (2000) ignora a carreira no cinema e prefere falar sobre vida real, inclusive colocando sua adolescência conturbada e seus divórcios na pauta.

No programa, Drew interage com uma plateia virtual, lê notícias do dia e faz entrevistas com celebridades e anônimos, salpicando informações sobre suas experiências pessoais de vida.

Famosa desde ET: O Extraterrestre (1982), a atriz enfrentou o vício em álcool e drogas ainda na infância, se reabilitou aos 13 anos, emendou uma década de trabalhos ruins no cinema e se recolocou no final dos anos 1990, com comédias românticas de sucesso como Nunca Fui Beijada (1999).

REPRODUÇÃO/cbs television

Drew Barrymore com o ex-marido, Tom Green

A vida pessoal de Drew é notícia há mais de 30 anos, e já foi relatada por ela no livro de memórias Wildflower, publicado em 2016 (e ainda inédito no Brasil). No The Drew Barrymore Show, a atriz relembrou a própria juventude ao entrevistar Paris Hilton e reencontrou o ex-marido Tom Green depois de 15 anos separados, exibindo imagens do incêndio que destruiu a casa do então casal em 2001.

Outro assunto recorrente é maternidade: ela é mãe de Olive, de oito anos, e Frankie, de seis. A separação de Will Kopelman, pai das meninas, também foi relatada em um dos episódios.

O caráter otimista e bem-humorado do programa faz parecer que ele é parte de uma das comédias da atriz. Seu entusiasmo exacerbado virou piada no Saturday Night Live. No humorístico, a comediante Chloe Fineman parodiou a apresentadora, imitando suas caretas e gesticulações exageradas.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Chloe Fineman imita Drew Barrymore no SNL

O programa não é a primeira empreitada que afasta Drew de Hollywood. Ela é dona da Flower Beauty, uma empresa que começou com cosméticos comercializados exclusivamente pelo Walmart com preços populares e hoje inclui óculos de sol, itens infantis e de decoração.

Se o trabalho de atriz perdeu espaço, ela não abre mão de seguir nos bastidores de tudo o que leva seu nome: a Flower Films, originalmente uma produtora de filmes, completa 25 anos em 2020 e tem no currículo mais de 15 títulos, de blockbusters como As Panteras até a série Santa Clarita Diet (2017-2019), quase todos estrelados por Drew.

A empresa também produz o The Drew Barrymore Show, dando uma pista sobre qual seria o motivo de ela parecer tão confortável em sua estreia como apresentadora: o controle do que acontece por trás das câmeras.

Apesar de o programa não ser exibido no Brasil, os principais quadros do The Drew Barrymore Show são disponibilizados diariamente no canal da atração no YouTube.