Atriz de Fragmentado substitui Charlize Theron em derivado de Mad Max · .

A Warner Bros. confirmou que está desenvolvendo um filme sobre a imperatriz Furiosa, personagem de Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). Por se tratar de uma história de origem, a atriz não retornará e será substituída por Anya Taylor-Joy (Fragmentado), que assume o papel em uma versão mais jovem da agora protagonista.

George Miller, criador da franquia, está confirmado para retornar como diretor e roteirista. Além de Anya, o estúdio também confirmou as adições de Chris Hemsworth (o Thor do Universo Marvel nos cinemas) e Yahya Abdul-Mateen II (vencedor do Emmy por Watchmen) em seu elenco.

De acordo com o site Deadline, Miller está escrevendo uma nova versão para o roteiro após um argumento entregue por Nico Lathouris. Muitos integrantes da equipe de produção envolvidos em Estrada da Fúria estão confirmados no derivado.

Além de protagonizar o filme sobre a origem de Furiosa, Anya será a protagonista de O Gambito da Rainha, nova minissérie original da Netflix que tem estreia prevista para 23 de outubro.

Mad Max: Estrada da Fúria foi um dos grandes sucessos do cinema em 2015, arrecandando mais de US$ 375 milhões (R$ 2,09 bilhões na conversão atual) nas bilheterias e vencedor de seis prêmios no Oscar.

Em seu perfil no Instagram, Anya Taylor-Joy confirmou sua escalação no novo filme.