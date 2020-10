Atriz usa experiência com zumbis em Walking Dead para sobreviver à quarentena · .

Intérprete de June em Fear the Walking Dead, Jenna Elfman tem aplicado o que aprendeu sobre sobrevivência no apocalipse zumbi em sua vida real. Assim que o novo coronavírus a forçou a ficar em quarentena com o marido e os filhos, ela viu que a ficção poderia ajudá-la nesse momento complicado.

“Quando a pandemia começou, eu percebi que meu kit de emergência que eu mantenho em Los Angeles, por causa dos terremotos, já tinha passado da data de validade. Então, achei melhor me preparar. Trabalhar na série me deu uma boa visão do que seria necessário para sobreviver”, conta ela em entrevista exclusiva ao ..

Jenna admite, inclusive, que a experiência em Fear pode ter feito com que ela passasse um pouco do limite. “Montei um kit para mim, outro para meu marido, mais um para cada filho. Eles pesam uns 200 quilos, mas agora estou preparada”, revela, aos risos, a mulher do ator Bodhi Elfman e mãe de Story Elias, de 13 anos, e Easton Quinn, de 10.

Os dois meninos, inclusive, ajudaram a mãe a manter sua sanidade durante o período de isolamento social. “Eu tive que dar aulas para eles, e isso manteve minha mente ocupada. Sair para caminhar me ajudou muito também. Eu me foquei bastante em uma nutrição saudável, tomar sol, fazer exercícios e ter tempo produtivo com a família”, ensina.

De máscara, Jenna corre em cena da série zumbi

Do humor para o horror

Quando Jenna foi anunciada como parte do elenco de Fear the Walking Dead, muita gente se surpreendeu. Afinal, a atriz de 49 anos sempre se destacou em comédias. Ela ganhou um Globo de Ouro e foi indicada ao três Emmys por seu papel na divertida Dharma & Greg (1997-2002) e atuou em filmes como Ed TV (1999), Looney Tunes: De Volta à Ação (2003) e Amizade Colorida (2011).A transição do riso para o horror zumbi, segundo ela, foi bem pensada.

“Eu já estava buscando algo fora da comédia. Estava em um momento de mudança, pensando no que eu queria fazer da minha vida. Sou uma mulher agora, tenho dois filhos. Tive várias experiências pessoais e quero contar histórias sob o ponto de vista de uma mulher que já viveu muitas coisas. Dez dias depois, os produtores de Fear me ligaram com o convite. Quando tem que acontecer, acontece…”, diz.

Nesta segunda-feira (12), a série sobre mortos-vivos volta às telas brasileiras com a estreia de sua sexta temporada –a terceira com Jenna no elenco fixo. A atriz fala que, por mais que às vezes se veja cercada de zumbis e sangue, finalmente conseguiu se acostumar à mudança de cenário. “No começo, parecia mais surreal. Agora, eu sinto que estou em um lar.”

O que vai acontecer com June nos novos episódios? Ela não revela. Mas adianta que a personagem é uma luz contra o machismo e um bastião do empoderamento feminino. “June merece o tempo que eu dedico a ela, sabe? Mulheres são o coração do mundo, mas também as guerreiras mais fortes que existem. E são astutas, veem tudo. Acho incrível mostrar que June tem coração, mas também a ferocidade de uma mãe urso, que toda mulher tem.”

“As mulheres sempre foram tudo isso, mas não é toda vez que o cinema e a TV as representam assim. Então, acho vital que o canal AMC mostre tantas mulheres, tanta diversidade, eu adoro isso, me sinto orgulhosa de fazer parte. É importante mostrar a verdade, e as mulheres são guerreiras, seja do amor, da força, da estratégia… Nós precisamos valorizar quem elas são!”, encerra.

A sexta temporada de Fear the Walking Dead estreia no AMC nesta segunda, às 23h. Uma hora antes, o canal exibe o segundo episódio da outra série derivada da franquia zumbi, World Beyond. Confira a prévia do que virá: