Atualidades: 4 temas mais cotados para concursos e vestibulares

Ficar ligado nas atualidades do Brasil e do mundo é fundamental para realizar uma boa prova de vestibular e do Enem, assim como de concursos públicos.

Para ir bem em questões que abordam temas atuais, entretanto, deve-se ter atenção às notícias. Isso não significa ler todos os jornais e as revistas.

Pensando em melhor informá-los, separamos os quatro assuntos da atualidade que provavelmente surgirão nas próximas provas.

Queimadas no Pantanal

As queimadas no Pantanal chegaram a números astronômicos em setembro. Isto é, mais de 2 milhões de hectares viraram pó em 2020. Além disso, em comparação com 2019 aumentou mais de 60%, muitos focos tiveram origens criminosas.

A saber, o desastre é considerado o maior da história do Pantanal. Para se ter uma ideia, já queimou-se mais de 10 vezes o tamanho das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo juntas.

Como resultado: um dos maiores desastres da história recente do país, impactando em cheio a fauna e flora da região. Portanto, há grandes chances dessa tragédia da atualidade aparecer no Enem.

Covid-19 e a crise econômica

Para maioria dos especialistas a pandemia será um tema certo para a maioria dos vestibulares e para o Enem. O Brasil se aproxima dos 150 mil mortos.

Além disso, a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 no mundo todo também se torna um prato cheio para as provas. Devido às medidas restritivas buscando frear o avanço do coronavírus, a economia acabou sendo atingida em cheio.

Só no primeiro trimestre o país teve queda de 1,5% no PIB, e agora no segundo teve uma queda de 9,7% em comparação com primeiro trimestre. Isso se alia também à alta do desemprego e o fechamento de diversas empresas.

Corrida pela vacina

O mundo já presenciou a corrida espacial e hoje vê uma nova disputa política que é a corrida pela vacina.

Cobiçada por muitos, ela pode colocar o nome na história de quem conseguir desenvolvê-la com segurança, além de ganhar uma eterna disputa política entre as grandes potências.

Por aqui, o Brasil realiza testes com a vacina de Oxford, a chinesa Sinovac, a norte americana Pfizer, e recentemente a Johnson & Johnson foi autorizada a realizar testes por aqui.

Nesse sentido, não há como deixar de pensar no assunto como possível tema de redação do Enem ou então de questões sobre atualidades.

Protestos em Belarus

Por fim, outro tema que pode ganhar força em perguntas do Enem, vestibular ou até mesmo de concursos. O país que fazia parte da extinta URSS vive uma série de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko que comanda o país por 26 anos, sendo considerado o último ditador do continente europeu.

No começo de setembro Maria Kolesnikova, a líder da oposição, sofreu sequestro por policiais que queriam levá-la para Ucrânia. Ela acabou fugindo pulando pela janela do carro.

Muitos países já pressionam o país pelo fim da ditadura, Reino Unido e Canadá já impõem sanções contra o governo de Lukashenko.

E então, você já havia colocado esses assuntos atuais entre os seus estudos?