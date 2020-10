Atualidades: Entenda mais sobre o bloco econômico Nafta

O Nafta – North American Free Trade Agreement (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) consiste em um importante bloco econômico do continente norte americano. As relações econômicas e comerciais são estreitadas entre os países que o formam.

Vale muito a pena ficar por dentro do assunto para as provas de vestibulares do Brasil todo, assim como para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

O que é Nafta

O Nafta – North American Free Trade Agreement em português significa “Tratado Norte-Americano de Livre Comércio”.

Basicamente, trata-se de um bloco comercial fundado em 1994. Participam dele as nações: Estados Unidos, Canadá e México.

Em síntese, consiste em um pacto econômico, no qual várias diretrizes comerciais são determinadas. Além disso, prática do livre comércio ocorre entre os três países.

Nafta – Países

Conheça as principais características dos blocos participantes do Nafta.

Estados Unidos

Maior PIB – Produto Interno Bruto do mundo

Setores industriais e tecnológicos bem estruturados

Grande exportação de petróleo

Agricultura desenvolvida com intensa exportação de grãos

Educação de qualidade, atingindo altos níveis de mão de obra qualificada

Canadá

Décimo maior PIB do mundo

Serviços técnicos e a indústria são os principais ramos da economia

Agricultura desenvolvida, mas ainda possui pouca representatividade econômica

Um dos principais exploradores de minérios

México

Décimo quarto PIB mundial

Agricultura possui uma boa parcela da economia do país

Indústria e comércio também fazem parte da economia do país

Alta exportação de petróleo

Mão de obra barata

Características do Nafta

Uma das principais características do Nafta é possuir uma ótima logística não somente por via terrestre como também por via naval.

Desse modo, as mercadorias sofrem um impacto positivo, pois ficam mais baratas devido o pagamento de menos impostos.

Por analogia, um eletroeletrônico americano fica muito mais barato quando vendido no Canadá e no México do que no Brasil.

Entre outras características, podemos destacar, por exemplo:

Área de livre comércio

Extinção de barreiras alfandegárias

Relação econômica, comercial e política de alta intensidade entre os três países

Redução de impostos para mercadorias importados e exportadas

A saber, EUA e Canadá sempre tiveram uma boa relação comercial, sobretudo após a criação do Acordo de Liberação Econômica em 1988.

Desse modo, ambos países enxergaram que a entrada dos mexicanos em acordos comerciais seria uma estratégia que beneficiaria todos.

Por consequência, em 1994 o México vira um potente parceiro comercial dos EUA e Canadá, dando origem ao Nafta.

E então, você conhecia essas informações sobre o bloco econômico? Não? Estude-o para se dar bem em questões de atualidades e geografia.