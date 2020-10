Atualidades: O que é planejamento urbano e a sua importância

O planejamento urbano afeta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. Pois, trata-se de uma disciplina aplicada em algumas profissões.

Desse modo, ele desenvolve o estudo do crescimento e funcionamento do município. Engloba todas as medidas que já foram tomadas, tal qual as questões que estão em desenvolvimento.

Todavia, ele cria programas e serviços buscando melhorar a qualidade de vida dos habitantes através de ações políticas, sociais, ambientais e outras.

Dito isso o assunto poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem, por isso vale a pena ficar ligado, veja!

Conceito

O planejamento urbano é importantíssimo para que as cidades funcionem de maneira adequada para a população.

Devido à concentração popular nos grandes centros, o planejamento urbano é uma ação que busca evitar problemas mais sérios que podem afetar o cotidiano do povo.

Um exemplo simples é o uso dele na divisão de ruas e bairros, orientando corretamente os moradores e turistas sobre a localização exata que eles trafegam.

Planejamento urbano no Brasil e no mundo

Um exemplo clássico e intenso de planejamento urbano é a cidade de Brasília capital do nosso país construída durante o governo de Juscelino Kubitschek, sendo fundada em abril de 1960.

Outras cidades que merecem o devido destaque são a cidade de Santos em São Paulo, Curitiba no Paraná, Maringá (PR), Jundiaí (SP).

Ademais, alguns bairros levam destaque também como Perdizes em São Paulo, a região de Porto Maravilha no Rio de Janeiro, entre outros.

Por outro lado, no mundo cidades que possuem planejamento urbano de qualidade merecem destaque, algumas delas são referências globais como é o caso:

Singapura – cidade-Estado

Copenhague – Dinamarca

Nova Iorque – Estados Unidos

Medellín – Colômbia

Algumas dessas foram criadas praticamente no meio do nada, entretanto, outras são cidades clássicas e com muitos anos de história.

Dessa maneira, o planejamento urbano é primordial para acompanhar o crescimento populacional, sem afetar a qualidade de vida das pessoas.

O planejamento urbano faz parte das ações e cuidados do governo, contudo ele pode firmar acordos com a iniciativa privada para o desenvolvimento de projetos.

E então, gostou de conhecer mais sobre planejamento urbano?