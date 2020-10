ATUALIZADO! Confira os pagamentos DESTA semana do auxílio emergencial

Esta semana a Caixa Econômica Federal (CEF) fará pagamento de parcelas de R$ 300 e R$ 600 do auxílio emergencial. O calendário desta segunda-feira (19) foi para beneficiários do Bolsa Família, que receberam a segunda parcela de R$ 300. Esse grupo terá direito às quatro parcelas da prorrogação.

Além disso, nesta semana será liberado o ciclo 2 do auxílio para saque em espécie e transferência bancária direta e ciclo 3 para crédito em conta poupança social digital da Caixa. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, é possível fazer o saque no mesmo dia em que o crédito do dinheiro acontece. Esse grupo segue o cronograma oficial do programa social, divulgado no início do ano.

Nesta semana, o ciclo 2 de liberação de saque e transferência será liberado aos nascidos em outubro (terça-feira, 20) e aos nascidos em novembro (quinta-feira, 22). Já o ciclo 3 de depósito em conta poupança social acontece nessa semana para os nascidos em agosto (quarta-feira, 21) e setembro (sexta-feira, 23).

O cronograma para beneficiários do Bolsa Família segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta segunda-feira (19), o pagamento foi feito para quem tem o NIS terminado em 1. Ainda nesta semana, será feito pagamento para quem tem NIS terminado em 2, 3, 4 e 5. Esse grupo não recebe pagamento aos sábados e domingos.

19 de outubro (segunda-feira)

Bolsa Família NIS final 1

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

20 de outubro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 2

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 2 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de outubro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

21 de outubro (quarta-feira)

Bolsa Família NIS final 3

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

22 de outubro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 4

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de novembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

23 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 5

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

25 de outubro (domingo)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– serão pagas as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300