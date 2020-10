Atuando novamente após dois meses, Guilherme vibra com oportunidade no Figueirense

Dentro do contexto atual da Série B do Brasileirão, o Figueirense conquistou um ponto importante na última partida contra a Chapecoense. A equipe empatou com o rival do estado dentro do estádio Orlando Scarpelli em resultado que, para a cria da base do Furacão do Estreito, Guilherme, mostra a evolução da equipe sob o comando do técnico Elano.

– Foi um ponto importante. Além de ser um clássico do estado, a Chapecoense é uma equipe competitiva e que está muito bem organizada. Ter feito um jogo parelho mostra que o professor Elano está conseguindo organizar o time desde que chegou – disse o camisa 17.

A partida, inclusive, foi de extrema importância para o meia por ter representado a primeira oportunidade do atleta com o novo comandante:

– Foi muito significativo pra mim. Sou um atleta da base e venho buscando meu espaço. Esta é uma temporada importante pra mim e estava em minha melhor fase durante o Catarinense. Se Deus quiser, aos poucos, vou conseguir me soltar nas partidas e colocar em prática o meu futebol.

Perguntado na coletiva de imprensa sobre o desempenho do atleta em campo, o Técnico Elano avaliou o rendimento de Guilherme como bom.

– Bom. Nos ajudou bastante. (Nos) Agradou, sim. Eu deixei bem claro aqui para todo mundo, né? Todos eles são importantes. Eu tenho tido uma rotatividade muito grande de atletas. Todos eles para mim são importantes por que a gente está em busca da melhora do Figueirense. Para o Figueirense. E eu como comandante do time busco isso, com muita transparência. O jogo passado eu tive que deixar ele de fora, tive uma conversa com ele e hoje ele entrou no jogo. A gente tem aí agora dois jogos difíceis e eu fico feliz que ele tenha entrado bem por que ele faz parte do nosso trabalho – disse o técnico.

Porém, com a agenda apertada do ano em razão da pandemia, não há muito tempo de celebração. Isso porque a próxima partida do Figueirense já é na próxima quarta-feira (14), fora de casa, contra o Sampaio Corrêa às 16h. O jogo em questão vale pela 4ª Rodada e foi remarcado para esta data após os nove casos de coronavírus na equipe mandante no último mês de agosto.