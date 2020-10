Áudio: Prefeito de Porto Real de Colégio chama opositores de ‘cachorros e ladrões’

Em comício realizado na última quarta-feira, 17, em Porto Real do Colégio, o atual prefeito do município, Aldo Popular (MDB), não poupou críticas e agressões verbais aos opositores, chamando-os de cachorros, ladrões e vagabundos.

Num gesto que geralmente se apresenta em candidatos que estão desequilibrados com os números reais das pesquisas para consumo interno, o prefeito perdeu a postura e entoou o discurso da velha política em tom violento, ameaçador, constrangedor e acima de tudo, diferente do estilo que prega de respeito aos filhos da terra.

Geralmente dizemos que ‘cachorro’ é o melhor amigo do homem, mas no tom pejorativo ao qual o prefeito Aldo se referiu aos opositores, foi com foco no caráter e honradez daqueles que um dia estiveram também em seu palanque. Em algumas visitas tenho sentido a mágoa daqueles que na última eleição municipal deram a mão e foram pagos com ingratidão e traição por parte da atual gestão.

Já diz repetidamente um velho amigo: “É muito melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro”.