Aumente Suas Vendas Na Black Friday

Dicas Para Vender Mais Na Black Friday

A Black Friday está chegando, e muitas empresas precisam alinhar suas estratégias de vendas para esse evento. Visto que muitos clientes já estão fazendo suas pesquisas.

Primeiramente, para que aumente suas vendas deve oferecer descontos nos itens de interesse do cliente.

Em 2020 a Black Friday será no dia 27 de novembro.

Segundo dados oficiais da BlackFriday Brasil, o interesse do cliente gira em torno dos seguintes produtos:

Celular;

Eletrodoméstico;

TV;

Computador;

Móveis;



No entanto, as empresas oferecem descontos em: Perfumes, calçados e games. Sendo assim, caso a sua empresa venda algum produto que é de interesse do cliente, coloque-o em foco nessa data. Sendo esse um diferencial competitivo.

Concorrente – Análise importante para a Black Friday

Avalie a concorrência atual. Sendo este o momento ideal para elaborar suas táticas de vendas. Verifique preço, frete e prazos.

Afinal, são essas três considerações que o cliente faz na hora de consumir.

Estoque

Aumente o estoque dos produtos que irá disponibilizar na Black Friday. Certamente a procura será alta e seu estoque precisa estar cheio.

Todavia, há outra estratégia para não ficar no prejuízo.

Poucos produtos

Coloque poucos produtos no foco da Black Friday, assim aumentará as vendas de fato.

Sendo assim, colocando poucos produtos à venda você tem mais segurança para estocar esse produto.

Ainda aumenta a possibilidade de conseguir desconto com o fornecedor, por conta da quantidade adquirida.

No entanto, dê descontos reais, faça pré-campanhas da sua promoção.

Pense em longo prazo

As empresas que colocam a venda nesse evento apenas produtos pequenos e que não despertam interesse em massa, passam uma imagem negativa.

O cliente não vai se interessar pela sua empresa na próxima Black Friday, se durante essa se sentir lesado de alguma forma.

Portanto, qualidade e transparência irão aumentar suas vendas, tornar seu negócio conhecido e gerar mais clientes fidelizados.

A Black Friday é uma oportunidade de se colocar ao cliente, não perca essa chance!