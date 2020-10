Aurora pisa no calo de Bibi e faz filha engolir sapo imenso · .

Aurora (Elizangela) não deixará a filha esquecer que jogou fora um partidão em A Força do Querer. A mulher não perderá a oportunidade de mostrar como Caio (Rodrigo Lombardi) está bem e insinuará que Bibi (Juliana Paes) escolheu o homem errado. Sem poder retrucar, a cabeleireira terá que engolir o sapo e fingir que não se abalou na novela das nove.

A dona de casa fará questão de pisar no calo da herdeira. Em um momento em que a família toda estiver reunida na sala da casa em que vivem, a senhora verá no jornal uma reportagem com o advogado.

“Nossa, Caio está fazendo o nome mesmo, hein? Outra entrevista com ele, falando de segurança”, dirá a senhora. Com cara de poucos amigos por conta da mãe falar de seu ex-noivo na frente de seu marido, Bibi tentará manter a pose nos próximos capítulos do folhetim da Globo.

“A senhora lê tudo né, mãe? Tá tão interessada no assunto, impressionante”, disfarçará a morena. “Ué, a gente conhece uma pessoa que vive sendo gabada no jornal, então a gente repara né?”, vai se justificar a mulher.

Tendo sua atenção chamada pelo assunto, Rubinho (Emilio Dantas) entrará na conversa. “Esse é quem? O irmão da dona Heleninha?”, perguntará o garçom. Aurora dirá que sim e mostrará o jornal ao genro.

O telefone de Rubinho tocará e ele sairá da sala. Dedé (João Bravo) chamará o pai, para ele continuar ajudando na tarefa, e Bibi pedirá para o filho esperar. “Não entendo porque não pode falar perto da gente”, dirá Aurora incomodada. “Porque não é conversa de comadre, por isso”, explicará Bibi.

“Ah se fosse meu marido…”, comentará a personagem de Elizangela. “Se fosse eu marido não ia nem ter com quem falar sobre negócios, né, mãe? Porque do jeito que a senhora bota homem pra baixo”, responderá Bibi, mostrando que sua língua também é afiada.

Maré boa

Bibi levantará e pegará seu material para ir à faculdade. No mesmo momento, Rubinho voltará à sala animado. “Acabei de fechar outro negócio. Entre dois clientes lá do restaurante. Mais uma bolada pra gente, meu amor. Outra intermediação”, comemorará o homem, abraçando a mulher.

“Ai meu Deus, obrigada Senhor!”, agradecerá a mãe de Dedé. Aurora perguntará do que se trata a intermediação, e o garçom dirá que é sobre a venda de um apartamento. “Ouvi um cliente falando que queria comprar, o outro falando que queria vender, já juntei os dois e pau!”, explicará o homem.

Empolgado, ele pedirá para Aurora agilizar com o dono da casa que estão morando a compra do imóvel. “Tá chovendo mesmo na tua horta né? Benza Deus”, comentará a senhora, desconfiada.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

