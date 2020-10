Ausente de dois treinos por lesão, Lamar Jackson deve jogar contra os Bengals no domingo

Na quarta (7) e nesta quinta-feira (8), o quarterback Lamar Jackson não participou do treinamento do Baltimore Ravens, em razão de uma lesão no joelho. A ausência levantou dúvidas entre os torcedores da franquia de Maryland sobre a presença do MVP da temporada 2019 no jogo de domingo, contra o Cincinnati Bengals.

De acordo com o repórter da CBS Sports, Jason La Canfora, o fã dos Ravens pode respirar aliviado: Lamar estará em campo no domingo (11), às 14h. A medida de manter o quarterback fora das atividades é apenas por precaução, para evitar que o problema no joelho se agrave e, aí sim, se torne um problema.

Resta saber agora qual será o impacto da contusão de Lamar Jackson em seu jogo, especialmente nas corridas. Com um problema no joelho, será que o plano ofensivo de Baltimore vai privilegiar os passes do jogador e focar nas corridas apenas dos running backs?