Autopilot da Tesla ganha atualização para passar no sinal verde

A Tesla lançou recentemente uma atualização para o Autopilot e os carros com a tecnologia agora passam por sinais de trânsito verdes automaticamente. Chamada de “Controle de semáforo e sinal de parada”, a função está sendo liberada de forma gradativa pela empresa, mas com abrangência global.

Desde junho, os carros da Tesla já conseguem passar automaticamente por sinais verdes caso estivessem seguindo outro veículo. Com a atualização, o requerimento de um “veículo líder” foi removido, mas o usuário ainda terá que enviar uma confirmação para o Autopilot em alguns casos.

De acordo com a Tesla, em um primeiro momento, os motoristas terão que confirmar a ação se o veículo estiver parado em um sinal vermelho ou caso o sistema não tenha certeza se a travessia é segura. Nesses casos, quando o semáforo ficar verde, o usuário precisará mover o câmbio ou pressionar o acelerador para enviar um sinal positivo ao Autopilot.

A Tesla teve uma abordagem parecida com o lançamento da função de trocar de pistas automaticamente, que também precisava de confirmações do motorista. Porém, como o sistema de piloto automático usa aprendizado de máquina, eventualmente as funções se tornam autônomas.

A função de passar por sinais verdes deve se tornar totalmente autônoma futuramenteFonte: Electrek

Além de exigir a confirmação do motorista em alguns casos, a ferramenta também só funciona com o carro em linha reta. Segundo a Tesla, o veículo não consegue virar em cruzamentos automaticamente após passar pelo sinal verde.

A empresa também ressalta que a ferramenta pode não funcionar em todos os cruzamentos. Logo, os motoristas devem ficar de olho e serem cautelosos com a novidade.

Mais informações sobre o piloto automático dos carros da Tesla devem chegar em breve. Segundo Elon Musk, uma grande atualização para o Autopilot está a caminho e promete grandes avanços na tecnologia.