Auxiliar de Dome também testa positivo para COVID-19 e não comandará o time

O Flamengo terá mais uma baixa contra o Athletico-PR, neste domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Jordi Guerrero, auxiliar-técnico de Domènec Torrent, foi diagnosticado com COVID-19 após realizar exames médicos.

A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Raisa Simplicio foi conformada pela repórter da ESPN Brasil Roberta Barroso.

O auxiliar, que tinha comandado a equipe nos dois últimos jogos (contra Palmeiras e Independiente del Valle), foi liberado das atividades realizadas no sábado.

Ainda não foi confirmado quem será o treinador do Flamengo no próximo jogo, pois Domènec Torrent , que também teve o coronavírus, só poderá voltar depois de uma avaliação médica, segundo o protocolo de segurança da competição,

A tendência é que Jordi Gris, analista de desempenho, comande o Flamengo do banco de reservas. Do elenco principal do Flamengo, os únicos jogadores que ainda não foram infectados são o volante Thiago Maia e os atacantes Pedro e Pedro Rocha.

O time rubro-negro terá o retorno de 10 jogadores que se recuperaram de COVID-19: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê e Gomes.