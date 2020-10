Auxílio de R$ 300: Calendário da segunda parcela desta sexta-feira (30)

Nesta sexta-feira (30), será iniciado o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300 fora do Bolsa Família. Os beneficiários que começaram a receber o programa em abril terão direito a todas as quatro parcelas da prorrogação de R$ 300.

Com isso, em novembro esse grupo começará a receber a terceira parcela de R$ 300 e em dezembro, a quarta e última parcela de R$ 300. Novamente, o calendário segue de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

O pagamento desta sexta-feira (30) será feita para os beneficiários nascidos em janeiro. O saque e transferência ficarão disponíveis a partir de 7 de novembro. Veja os detalhes abaixo.

Segunda parcela do auxílio de R$ 300

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saque da 2ª parcela de R$ 300

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro