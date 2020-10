Auxílio de R$ 300: Calendário desta segunda-feira (26) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta segunda-feira (26), a segunda e última parte do pagamento do auxílio emergencial de R$ 300 começará a ser feito. Os beneficiários do Bolsa Família atualmente recebem a segunda parcela da prorrogação do programa, que continua até dezembro.

O pagamento da segunda parcela da prorrogação começou a ser feita para esse grupo no dia 19 de outubro. O calendário segue de acordo com o que foi divulgado pelo governo no início do ano, para o Bolsa Família. Os dois programas não são cumulativos; os beneficiários recebem apenas o de maior valor.

Assim como o calendário original do Bolsa Família, o que vale para o auxílio emergencial paga sempre nos últimos dias úteis do mês. Além disso, o pagamento segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O auxílio de R$ 300 será creditado nesta segunda-feira (26) para quem tem o NIS terminado em 6. O cronograma segue até dia 30 de outubro. Veja os detalhes abaixo.

19 de outubro: NIS terminado em 1

20 de outubro: NIS terminado em 2

21 de outubro: NIS terminado em 3

22 de outubro: NIS terminado em 4

23 de outubro: NIS terminado em 5

26 de outubro: NIS terminado em 6

27 de outubro: NIS terminado em 7

28 de outubro: NIS terminado em 8

29 de outubro: NIS terminado em 9

30 de outubro: NIS terminado em 0