Auxílio de R$ 300: Calendário desta sexta-feira (23) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta sexta-feira (23), a Caixa Econômica Federal (CEF) finaliza a primeira semana de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300. A prorrogação do benefício está pagando atualmente a segunda parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

Depois de hoje, o pagamento para esse grupo só retorna segunda-feira que vem. O cronograma segue de acordo com o que foi divulgado no início do ano pelo governo federal para o Bolsa Família.

O pagamento é feito seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta sexta-feira (23), o pagamento será feito para quem tem o NIS terminado em 5. Semana que vem, o pagamento segue para quem tem o NIS terminado entre 6 e 0, de segunda a sexta.

A terceira parcela de R$ 300 começa a ser paga para este grupo nos últimos dias úteis de novembro. Confira abaixo o calendário completo da segunda parcela do auxílio de R$ 300.

19 de outubro: NIS terminado em 1

20 de outubro: NIS terminado em 2

21 de outubro: NIS terminado em 3

22 de outubro: NIS terminado em 4

23 de outubro: NIS terminado em 5

26 de outubro: NIS terminado em 6

27 de outubro: NIS terminado em 7

28 de outubro: NIS terminado em 8

29 de outubro: NIS terminado em 9

30 de outubro: NIS terminado em 0