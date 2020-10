Auxílio de R$ 300 suspenso pode ser contestado até segunda-feira

Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as parcelas de R$ 300 suspensas e não concordam com a justificativa para o cancelamento, podem contestar o resultado até o dia 2 de novembro, através do site da Dataprev.

Atualmente, a contestação está disponível somente para os beneficiários não inscritos no Bolsa Família. Para os beneficiários do Bolsa Família, as regras ainda devem ser divulgadas.

Após a reanálise dos dados do beneficiário, caso a contestação seja aprovada, o auxílio emergencial voltará a ser pago no mês seguinte ao pedido.

A Medida Provisória nº1000, responsável pela extensão das parcelas do benefício, determina que a reavaliação dos critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários, e falecimento do beneficiário deve ser realizada todo mês.

Se irregularidades forem identificadas pelo Ministério da Cidadania, o benefício é automaticamente suspenso.