Auxílio de R$ 600: CAIXA libera até duas parcelas acumuladas em 2020

A Caixa Econômica Federal segue liberando novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600. A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza a partir desta terça-feira, 20 de outubro, novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com o comunicado divulgado pelo banco, o valor será liberado aos nascidos em outubro que não são do Bolsa Família.

Os beneficiários nascidos de janeiro a julho poderão sacar o que sobrou do saldo em agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Também poderão transferir o saldo para outra conta.

O benefício poderá ser de pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, a depender de quando teve o cadastro aprovado.

Saques do auxílio de R$ 300 para o Bolsa Família

Segundo informações da Caixa, até 30 de outubro, todos os cadastrados no Bolsa Família que têm direito ao auxílio residual poderão receber a segunda parcela de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família). Os saques serão liberados conforme dígito final do NIS.

De acordo com regras de saques, o beneficiário não poderá receber os pagamentos do auxílio e do Bolsa Família juntos. Se o valor do Bolsa Família é inferior a R$ 300, o beneficiário receberá parcelas de R$ 300. Se for superior a R$ 300, o valor pago será o do Bolsa Família.

Os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Auxílio emergencial 7ª parcela do Bolsa Família

Calendário da 7ª parcela de R$ 300

19 de outubro – NIS de final 1

20 de outubro – NIS de final 2

21 de outubro – NIS de final 3

22 de outubro – NIS de final 4

23 de outubro – NIS de final 5

26 de outubro – NIS de final 6

27 de outubro – NIS de final 7

28 de outubro – NIS de final 8

29 de outubro – NIS de final 9

30 de outubro – NIS de final 0

Autorização para saques e transferências para o público geral

De acordo com informações da Caixa, a autorização para saques e transferência é válido para inscritos por meio do aplicativo/site, agências dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Você Pode Gostar Também:

O valor dos pagamentos foi depositado em poupança digital da Caixa. No entanto, a quantia só poderia ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS) para o pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

A partir desta terça-feira, 20 de outubro, os nascidos de janeiro a outubro estão autorizados a sacar o que restou do saldo em agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Também poderão transferir o saldo para outra conta.

Qual parcela sacar ou transferir?

A parcela liberada hoje para o público geral faz parte do ciclo 2 e depende de quando o cadastro foi aprovado, de acordo com o seguinte critério:

1ª parcela: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho

1ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto

2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho

2ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Pagamentos por ciclos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, divulgou o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial. Agora está oficializado o cronograma de datas de recebimento do benefício.

De acordo com o comunicado:

Os depósitos em poupança digital terminam em 29 de dezembro;

Os saques e transferências vão até 27 de janeiro de 2021.

De acordo com o publicado na portaria, o Ministério confirma que nem todos os brasileiros receberão as quatro parcelas extras de R$ 300. Quanto antes o beneficiário começou a receber o auxílio, mais parcelas ela receberá até o final do ano.

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.