Auxílio de R$ 600: Calendário da primeira parcela desta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28), um novo grupo receberá o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os novos aprovados terminam de receber a primeira parcela no dia 1 de novembro.

Os beneficiários que nasceram em outubro terão acesso ao dinheiro do auxílio em conta poupança social digital da Caixa. A partir do dia 1 de dezembro, será possível fazer o saque em espécie e transferência do valor. Enquanto estiver em conta poupança social digital, o dinheiro poderá ser utilizado via app Caixa Tem. Confira abaixo o cronograma completo deste lote do auxílio.

Primeira parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de setembro

Nascidos em fevereiro – 5 de outubro

Nascidos em março – 7 de outubro

Nascidos em abril – 9 de outubro

Nascidos em maio – 11 de outubro

Nascidos em junho – 14 de outubro

Nascidos em julho – 16 de outubro

Nascidos em agosto – 21 de outubro

Nascidos em setembro – 25 de outubro

Nascidos em outubro – 28 de outubro

Nascidos em novembro – 29 de outubro

Nascidos em dezembro – 1 de novembro

Saque da 1ª parcela de R$ 600

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro