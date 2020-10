Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da quarta parcela desta terça-feira (12)

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 chegou ao fim no dia 30 de setembro. Esse grupo começou a receber a primeira parcela em maio e terá direito a três parcelas da prorrogação de R$ 300.

Apesar do pagamento da quarta parcela já ter chegado ao fim, o grupo continua seguindo o calendário de liberação do saque em espécie. Nesta terça-feira (13), a liberação acontece para quem nasceu em agosto. Esse grupo recebeu o pagamento da quarta parcela do auxílio no dia 23 de setembro.

Confira abaixo os dois calendários completos.

Pagamento da quarta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 4ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro