Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da quinta parcela deste sábado (03)

Neste sábado (03), um novo grupo de beneficiários terá acesso ao saque em espécie e transferência do auxílio emergencial de R$ 600. O grupo que está recebendo a quinta parcela e nasceu em maio poderá fazer as duas movimentações a partir de hoje.

Esse grupo recebeu o pagamento do auxílio em conta poupança social digital no dia 11 de setembro. Quando o dinheiro foi creditado, ele podia ser usado apenas no app Caixa Tem. O calendário de saque segue em andamento até o dia 27 de outubro.

Confira abaixo os detalhes.

Pagamento da quinta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 5ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro