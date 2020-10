Auxílio de R$300 e R$600: Veja o que receber NESTE fim de semana

Dois novos ciclos de pagamentos do auxílio emergencial estão sendo finalizados com o término do mês de outubro. De acordo com o cronograma de pagamentos, estão sendo finalizados o ciclo 2 para saque em dinheiro e transferência bancária e o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital.

No fim de outubro também será iniciado o chamado ciclo 4 de pagamentos também para depósito em conta poupança social digital.

O mês de outubro também contou com a liberação da primeira parcela residual do auxílio emergencial de R$ 300 para inscritos via site, aplicativo e inscritos do CadÚnico que não recebem o Bolsa Família.

O pagamento da primeira parcela do auxílio de R$300 acontece por meio do ciclo 3 de pagamentos. No entanto, cada ciclo pago este mês teve e está tendo sua importância. Entenda:

Caixa libera o ciclo 2 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de abril a dezembro

Caixa libera o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a novembro

Caixa libera o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em janeiro

Para os inscritos do Bolsa Família este mês representa a liberação da sétima parcela do auxílio emergencial, sendo a segunda parcela residual de R$ 300.

Calendário de pagamentos

Confira os pagamentos que vão correr até o dia 1º de novembro. Caso queira conferir o calendário completo, basta clicar aqui.

1º de novembro (domingo)

Depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Os beneficiários inscritos por meio do aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Os nascidos em dezembro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600, estarão liberados a receber a sua primeira parcela residual de R$ 300.

No dia 1º de novembro se encerra o ciclo 3 do auxílio emergencial para depósito em conta poupança social digital.

