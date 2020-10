Auxílio de R$300 e R$600: VEJA o que você vai receber de 11 a 31 de outubro

Neste mês de outubro, a Caixa Econômica Federal (CEF) liberará diversos pagamentos do auxilio emergencial. As liberações acontecem em ciclos de pagamentos (2, 3, 4, 5 e 6) e também para os inscritos no Bolsa Família.

Os cadastrados por meio do aplicativo, site e inscritos do CadÚnico também vão receber diversas parcelas, da segunda até a sexta parcela. A novidade está no ciclo 3 que realizará pagamentos também aos domingos.

O calendário completo do mês de outubro, seja para você do Bolsa Família, aplicativo, site ou CadÚnico, pode ser conferido aqui no site.

9 de outubro (sexta-feira)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Os trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e aplicativo, nascidos em abril, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e aplicativo, nascidos em abril, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

11 de outubro (domingo)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Os trabalhadores que estão no Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em maio, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em maio, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

13 de outubro (terça-feira)

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Os nascidos no mês de agosto poderão sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

14 de outubro (quarta-feira)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em junho, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em junho, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

15 de outubro (quinta-feira)

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de setembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

16 de outubro (sexta-feira)

Cadastrados app e site – Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

19 de outubro (segunda-feira)

Bolsa Família NIS final 1

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

20 de outubro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 2

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 2 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de outubro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

21 de outubro (quarta-feira)

Bolsa Família NIS final 3

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

22 de outubro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 4

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de novembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

23 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 5

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

25 de outubro (domingo)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– serão pagas as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

26 de outubro (segunda-feira)

Bolsa Família NIS final 6

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

27 de outubro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 7

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de dezembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

Fim do ciclo 2 de pagamentos do auxílio emergencial.

28 de outubro (quarta-feira)

Bolsa Família NIS final 8

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

29 de outubro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Cadastrados app e site – Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em novembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em novembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

30 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 0

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Fim da sétima parcela do auxílio emergencial para inscritos do Bolsa Família.

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital (INÍCIO DO CICLO 4 DE PAGAMENTOS)

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro, recebem a segunda parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

