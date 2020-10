Auxílio de R$600 tem 4ª parcela atrasada paga HOJE! Veja quem recebe

O grupo que atualmente recebe a quarta parcela começou a receber o auxílio em junho.

Os beneficiários nascidos em junho recebem a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta quarta-feira (14). O grupo que atualmente recebe a quarta parcela começou a receber o auxílio em junho.

Os nascidos em junho receberão o pagamento em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF) e poderão fazer o saque em espécie a partir do dia 24 de novembro.

Confira abaixo o calendário completo de pagamento e saque do auxílio.

Quarta parcela do auxílio de R$ 600

Nascidos em janeiro – 30 de setembro

Nascidos em fevereiro – 5 de outubro

Nascidos em março – 7 de outubro

Nascidos em abril – 9 de outubro

Nascidos em maio – 11 de outubro

Nascidos em junho – 14 de outubro

Nascidos em julho – 16 de outubro

Nascidos em agosto – 21 de outubro

Nascidos em setembro – 25 de outubro

Nascidos em outubro – 28 de outubro

Nascidos em novembro – 29 de outubro

Nascidos em dezembro – 1 de novembro

Saque da 4ª parcela de R$ 600

Você Pode Gostar Também:

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.