Auxílio emergencial: 287 mil pedidos continuam em análise

O prazo para fazer cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 foi encerrado há quase três meses. Ainda assim, ainda há 287,3 mil brasileiros aguardando análise ou reanálise de seus pedidos.

O número foi divulgado semana passada durante coletiva de imprensa feita pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Cidadania. O assunto principal foram as novas parcelas do programa. O auxílio emergencial foi prorrogado e, após as cinco parcelas de R$ 600, alguns beneficiários receberão até quatro parcelas de R$ 300.

Do total de 287 mil cadastros ainda aguardando resposta, 55,7 mil estão sendo analisados pela primeira vez pela Dataprev. Os demais 231,6 mil estão passando por reanálise. A Dataprev é responsável por verificar os dados em ambos os casos. “A gente está com quase 300 mil pessoas entre análise e reanálise e nós teremos aqui mais 500 mil pessoas”, disse Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal.

Após o grupo passar por reanálise, a intenção do governo é abrir o pedido de contestação para quem não recebeu o auxílio emergencial residual de R$ 300. “Aproximadamente sete em cada 10 adultos no Brasil se cadastraram no aplicativo da Caixa Econômica para receber o auxílio e 41 milhões foram considerados inelegíveis”, disse Guimarães.

O cadastro para o auxílio emergencial teve o prazo encerrado no dia 2 de julho. Desde então novos pedidos não podem ser feitos. Dessa forma, os 55,7 mil cadastros que estão passando pela primeira análise estão aguardando uma resposta há no mínimo três meses.