Auxílio emergencial: 5,2 milhões recebem nesta quarta-feira

Pagamento desta quarta-feira será feito do auxílio emergencial de R$ 300 e de R$ 600

Nesta quarta-feira (21), a Caixa Econômica Federal (CEF) faz o pagamento do auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários. Esses pagamentos são tanto da prorrogação de R$ 300 quanto das parcelas de R$ 600, da primeira à quinta.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300. Ao todo, 1,6 milhão desse grupo recebe; todos têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3. Esse grupo receberá todas as quatro parcelas de R$ 300, até dezembro.

Você Pode Gostar Também:

Dos demais trabalhadores, 2,3 milhões receberão a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 300. Os demais 1,3 milhão receberão alguma das parcelas de R$ 600, entre a primeira e a quinta. Esse grupo abrange também quem fez contestação entre 20 de julho e 25 de agosto e agora recebem a primeira parcela.

No caso dos beneficiários fora do Bolsa Família, o pagamento é feito para os nascidos em agosto. O valor é inicialmente creditado em conta poupança social digital da Caixa. O dinheiro pode ser usado em pagamento de contas e de boletos, por exemplo. A partir do dia 28 de novembro, o saque em espécie e transferência serão liberados para esse grupo.

A situação do cadastro de todos os beneficiários do auxílio emergencial pode ser verificada no site oficial do programa.