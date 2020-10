Auxílio emergencial: 5,4 milhões terão acesso nesta terça-feira

Nesta terça-feira (27), um total de 5,4 milhões de brasileiros terão acesso ao auxílio emergencial. O cronograma de hoje engloba tanto pagamento do auxílio de R$ 300 quanto liberação de saque do auxílio de R$ 600.

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300 será paga para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Esse grupo tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7.

Já o restante dos 3,8 milhões de trabalhadores terão acesso ao saque em espécie e transferência do auxílio nesta terça-feira. Esse grupo é formado por beneficiários que nasceram em dezembro e que receberam o pagamento do programa no dia 30 de setembro. Dessa forma, a Caixa Econômica Federal encerra mais um ciclo de pagamentos do auxílio.

Saque a transferência do auxílio de R$ 600

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

19 de outubro: NIS terminado em 1

20 de outubro: NIS terminado em 2

21 de outubro: NIS terminado em 3

22 de outubro: NIS terminado em 4

23 de outubro: NIS terminado em 5

26 de outubro: NIS terminado em 6

27 de outubro: NIS terminado em 7

28 de outubro: NIS terminado em 8

29 de outubro: NIS terminado em 9

30 de outubro: NIS terminado em 0