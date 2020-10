Auxílio Emergencial: Caixa libera pagamento a 5,2 milhões de pessoas HOJE

Nesta quarta-feira (21), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,2 milhões de beneficiários.

Os beneficiários do Bolsa Família já recebem o pagamento da 2ª parcela de R$ 300 do auxílio emergencial. Nesta quarta, 1,6 milhão de trabalhadores, cujo número do NIS encerra em 3, recebem o dinheiro.

Do total, 2,3 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do auxílio emergencial no valor R$ 300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber uma das parcelas no valor inicial, de R$ 600. Entre eles, vão receber o pagamento trabalhadores que contestaram a análise do benefício entre os dias 20 de julho e 25 de agosto, e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$ 600 do benefício.

Quem recebe nesta quarta-feira (21)

1,6 milhão de trabalhadores inscritos no Bolsa Família, cujo número do NIS encerra em 3, recebem a 2ª parcela de R$ 300.

1,3 milhão de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a próxima parcela de R$ 600:

– aprovados que já receberam 4 parcelas recebem a quinta parcela;

– aprovados que já receberam 3 parcelas recebem a quarta parcela;

– aprovados que já receberam 2 parcelas recebem a terceira parcela;

– aprovados que já receberam 1 parcela recebem a segunda parcela;

– novos aprovados recebem a primeira parcela.

2,3 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300.

Número de parcelas a receber