Auxílio emergencial: Confira todos os pagamentos da semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal (CEF) faz uma nova série de pagamentos e liberação de saque do auxílio emergencial, tanto para quem é do Bolsa Família quanto para quem não faz parte. Na última segunda-feira (26), por exemplo, o auxílio de R$ 300 foi pago a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial da mesma forma que o programa original. O calendário segue até dia 30 de outubro. Em novembro, o grupo receberá a terceira parcela da prorrogação de R$ 300 nos últimos dias úteis do mês. E em dezembro, a quarta e última parcela da prorrogação.

Um total de 16 milhões de beneficiários do Bolsa Família foram considerados elegíveis para receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300, totalizando gasto de R$ 4,2 bilhões. A cada dia, o pagamento é liberado para um grupo, de acordo com o último dígito do NIS, até o dia 30, quando será feito o pagamento para quem tem NIS terminado em 0.

Ainda nesta semana, nesta terça-feira (27), poderão fazer o saque do auxílio emergencial de R$ 600 um total de 3,6 milhões de beneficiários nascidos em dezembro. Quarta-feira (28), a Caixa irá pagar o auxílio para 3,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro. Esse grupo poderá fazer o saque apenas dia 1 de dezembro.

Na quinta-feira (29), a Caixa irá pagar o auxílio para 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. Os depósitos do ciclo chegam ao fim dia 1 de novembro, num domingo, quando o auxílio será pago para 3,5 milhões de beneficiários nascidos em dezembro.