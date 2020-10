Auxílio emergencial fará pagamento neste domingo (11)

Neste domingo (11), pela primeira vez a Caixa Econômica Federal (CEF) fará pagamento do auxílio emergencial. Ao todo, 3,8 milhões de trabalhadores informais, autônomos, desempregos e microempreendedores individuais (MEIs) que nasceram em maio irão receber o pagamento.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o banco precisou abrir aos sábados para atender esse público, além de beneficiários do FGTS emergencial, para o saque em espécie. Como o pagamento do programa será finalizado até 31 de dezembro e ainda há muitas parcelas a serem pagas, o banco começará a abrir aos domingos para fazer o depósito do auxílio.

Neste sábado (10), as agências da Caixa não abriram, assim como não abriram na próxima segunda-feira (12), feriado nacional. O banco reabre apenas terça-feira (13), quando liberará o saque em espécie do auxílio emergencial para 4 milhões de trabalhadores que nasceram em agosto.

Neste domingo, o pagamento acontece para 2,3 milhões de trabalhadores que receberão a primeira parcela de R$ 300 e para 1,5 milhão de trabalhadores que receberão alguma parcela, da primeira à quinta, do auxílio de R$ 600. No caso de mães chefes de família, o pagamento é de R$ 600 e de R$ 1,2 mil, respectivamente.

Todos os nascidos em maio terão o valor depositado em conta poupança social digital e poderão fazer o saque em espécie a partir de 21 de novembro.