Auxílio emergencial não é para sempre, afirma Bolsonaro

Na última sexta-feira (09), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou sobre o auxílio emergencial durante evento no município de Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. O presidente falou que o programa emergencial “não é para sempre”, pois é “caro demais” para o governo. Ele reconheceu também que o auxílio é “pouco para quem recebe”.

Ainda durante o evento, o presidente afirmou que acredita que o Brasil irá voltar à “normalidade” em breve e alegou também que o país está em situação “muito melhor” por causa das medidas que tomou.

Bolsonaro reclamou da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu

o poder a Estados e municípios de decidir sobre medidas de restrição da atividade econômica durante a pandemia do novo coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

“Sabemos os efeitos dessa pandemia. Lamentavelmente, alguns obrigaram vocês a ficarem em casa. Eu não tive participação disso, graças a uma decisão do STF. Mas fizemos todo o possível para minimizar o sofrimento e a dor dos mais humildes”, disse o presidente.

Sobre o auxílio, Bolsonaro afirmou: “O auxílio emergencial não é para sempre, tenho isso na cabeça. Até porque é caro demais para a União. É pouco até para quem recebe, eu reconheço. Mas é caro demais para a União”.

Atualmente, o governo procura formas de financiar o Renda Cidadã, programa que irá substituir o Bolsa Família, e deve começar a valer em janeiro, quando não haverá mais auxílio.