Auxílio emergencial pode ser consultado pela Dataprev

Quem fez o cadastro para receber o auxílio emergencial e ainda não teve resposta ou foi recusado possui uma alternativa para acompanhar o processo do pedido. Criado pelo Ministério da Cidadania e pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), é possível verificar a situação do cadastro do programa no novo portal, o consulta auxílio.

O Dataprev divulgou que o site já está no ar e é possível fazer as pesquisas pelos CPFs dos requerentes. O objetivo é fazer com que os procedimentos em fases de análise, processamento, homologação e pagamento sejam transparentes.

Todo o processo vale para quem se cadastrou para o auxílio até dia 2 de julho de 2020, quando o prazo chegou ao fim. Vale lembrar ainda que apenas os beneficiários aprovados para as cinco parcelas de R$ 600 poderão receber as parcelas de prorrogação de R$ 300.

Para fazer o acompanhamento do cadastro pela Dataprev, basta entrar no novo portal, digitar os dados de cadastro – nome completo, nome da mãe, data de nascimento e CPF – e “enviar”.

A Dataprev afirma que apenas quem fez o cadastro poderá acompanhar todos os detalhes do pedido, como resultado, data de recebimento, envio dos dados pela Caixa à Dataprev e pela Dataprev à Caixa e também a justificativa para o pedido ter sido negado, se esse for o caso. O procedimento também vale para quem fez segunda solicitação.