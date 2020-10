Auxílio Emergencial: veja quem recebe os R$ 300 hoje (21)

Nesta quarta, a Caixa Econômica Federal (CEF) paga mais uma parcela da extensão do auxílio emergencial a 3,6 milhões de beneficiários nascidos em agosto. Os valores poderão ser usados, via Aplicativo Caixa, para pagamento de boletos, compras online e por pagamento com máquinas de débito. Saques e transferências serão liberados em 28 de novembro; a medida foi adotada pela CEF para evitar aglomerações nas agências.

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 3 receberão a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial.

O pagamento obedece ao chamado Ciclo 3, dentro do calendário divulgado pelo governo que prevê o pagamento do auxílio emergencial até 31 de dezembro, quando o programa se encerra, independentemente de quantas parcelas o beneficiário recebeu.

Exame/Reprodução

Critérios

A extensão do auxílio emergencial será pago aos beneficiados que atendam aos critérios abaixo e já receberam as cinco parcelas anteriormente pagas.

Quem pode receber

Esses são os critérios que devem ser cumpridos pelo beneficiário:

Ter renda (por pessoa) de no máximo meio salário mínimo, ou renda familiar de até três salários

Ter ao menos 18 anos (exceção para mães adolescentes, que podem pleitear o auxílio)

Não ser beneficiário de outros auxílios como aposentadoria, seguro-desemprego

Não ter conseguido emprego durante o pagamento do auxílio nos últimos meses;

Ter rendimentos tributáveis de no máximo R$ 28.559,70 em 2019 e não tributáveis ou tributados diretamente na fonte (desconto em folha) de até R$ 40.000 reais;

Não ser proprietário de casas, terrenos ou outras propriedades no valor de R$ 300 mil em 2019;

Não ter sido incluído, este ano, na declarações do imposto de renda de terceiros (cônjuge, filho ou companheiro).

Quem conseguiu emprego formal nos meses em que recebeu as primeiras parcelas do auxílio, se aposentou ou mora no exterior não poderá solicitar a extensão do benefício. Segundo o governo, haverá mensalmente uma verificação da situação empregatícia dos beneficiários – uma solicitação do Tribunal de Contas da União (TCU).