Auxílio Emergencial: Veja quem vai sacar até o final de outubro

Cerca de 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados com o pagamento do auxílio emergencial até o final de outubro, de acordo com calendários de depósitos e saques definido pela Caixa.

Do total de pessoas que ainda vão receber o valor neste mês, 17,6 milhões terão direito ao benefício no valor de R$ 600, e 28 milhões vão receber o benefício no valor de R$ 300.

De acordo com os calendários definidos, parte dos beneficiários estão no ciclo 2 e têm direito de receber parcelas que vão da primeira à quinta, sendo no valor de R$ 600. Para esses beneficiários, a grana é paga conforme o mês de nascimento e a data em que teve o benefício liberado ou na qual foi aprovado após contestar negativa.

O maior grupo de cidadãos a serem beneficiados são inscritos no programa Bolsa Família. No total, 16 milhões de pessoas poderão sacar a segunda parcela do auxílio emergencial residual, no valor de R$ 300. A liberação da segunda parcela começa nesta segunda-feira (19).

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

De acordo com o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.