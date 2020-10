Avaí sai em desvantagem, mas busca o empate contra o CSA pela Série B

Na noite desta terça-feira, Avaí e CSA se enfrentaram na Ressacada, em Florianópolis, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o confronto terminou empatado em 1 a 1, resultado ruim para as pretensões das duas equipes de alcançar os líderes da competição.

Os alagoanos abriram o marcador aos nove minutos do primeiro tempo, em cabeceio do zagueiro Luciano Castán após cobrança de escanteio de Nadson. O empate dos catarinenses veio aos 38 da etapa inicial. Yuri cruzou, a bola foi desviada no meio da área e Getúlio apareceu para completar de peixinho na segunda trave e deixar tudo igual.

Com o empate, o Leão da Ilha fica na quinta colocação com 23 pontos conquistados, três a menos que o América-MG, time que abre a zona de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Azulão do Mutange, por sua vez, tem 20 pontos e ocupa a nona posição.

Pela próxima rodada, ambos os times entram em campo na terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília). Enquanto o CSA recebe o Botafogo-SP no Estádio Rei Pelé, o Avaí visita o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi.