Avancini bate maior rival e leva ouro inédito na Copa do Mundo de MTB

O brasileiro Henrique Avancini conseguiu um feito histórico para o ciclicmo brasileiro ao vencer neste domingo a segunda etapa da Copa do Mundo de XCO (Cross Country Olímpico), em Nové Mesto, na República Tcheca.

É a primeira vez que o ciclista da Cannondale Factory Racing ganha uma etapa da Copa do Mundo de XCO, prova olímpica, e a primeira vitória de um brasileiro na competição. Na última sexta-feira, o maior nome do mountain bike brasileiro já havia vencido a prova de short track, versão mais curta.

Neste domingo, desde a primeira volta, Avancini esteve entre os cinco primeiros colocados. E o brasileiro tomou a primeira colocação na última volta, quando optou por um trajeto diferente e, de uma só vez, deixou para trás o holandês Milan Vader, segundo colocado, e o supercampeão suíço Nino Schurter, líder do ranking mundial, que terminou em terceiro.

Em uma prova que exigiu muita capacidade técnica, física e mental, Avancini venceu com o tempo de 1h25m03s. Campeão mundial da maratona em 2018, Avancini disputa nesta semana o Mundial de XCO, em Leogang, na Áustria.

Regular, o brasileiro se consolidou nos últimos anos como o maior nome da história do ciclismo brasileiro, mas ainda perseguia um título na Copa do Mundo. Até então, seu melhor resultado na competição havia sido um terceiro lugar, em julho do ano passado, em Vallnord, em Andorra. Ele também já havia se sagrado campeão mundial na versão maratona do mountain bike.