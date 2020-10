Avelar elogia Corinthians e diz que faltou ‘cereja do bolo’ contra Red Bull Bragantino

Danilo Avelar aprovou o desempenho do Corinthians no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do zagueiro, o Timão foi bem na defesa e teve bom volume no ataque.

“Agora é a vez do ataque? Tem momento que falavam da defesa, agora do ataque? Não é assim. Procuramos criar, inverter, usar os extremos no jogo vertical”, disse Avelar, ao Premiere.

“Não tivemos muitas chances claras, uma com Boselli depois que entrou. Criamos, tivemos volume bom, fomos sólidos atrás e faltou cereja do bolo, que é o gol”, acrescentou.

Cássio durante jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Se o problema era sofrer muitos gols e agora estamos sólidos, vamos encontrar esse equilíbrio no ataque. Falavam que faltava confiança na zaga e voltou. Agora é buscar as vitórias”, completou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O resultado leva o Timão aos 14 pontos, ficando perigosamente perto da zona do rebaixamento – o Bragantino, aliás, é quem abre o Z-4, com 12 pontos.

Sem fazer um gol há três jogos, o Corinthians voltará a campo para enfrentar o Santos, na quarta-feira, na Neo Química Arena, em clássico pela 14ª rodada do Brasileirão.