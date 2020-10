Avelar rompe ligamento do joelho e desfalca o Corinthians por oito meses

O que já era um temor no Corinthians na noite da última quarta-feira, se confirmou na tarde desta quinta-feira: Danilo Avelar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da temporada. O zagueiro será submetido a uma cirurgia no local na próxima semana.

A lesão ocorreu no fim do clássico diante do Peixe, que terminou empatado em 1 a 1, sendo que o gol corintiano foi marcado justamente por Avelar. O defensor do Timão trombou com Lucas Lourenço, jovem do Peixe, e imediatamente acusou muita dor joelho direito. Em consequência disso, ele acabou saindo de campo chorando e com diagnóstico preliminar de entorse.

Nesta quinta-feira, Avelar passou por exames mais detalhados para diagnosticar o problema e teve constatada a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, segundo informou nota oficial divulgada pelo clube. Com isso, ele está fora da temporada e só deve retornar no meio de 2021, pois a previsão de recuperação total é estimada em até oito meses.

Na próxima quarta-feira, o zagueiro será submetido a uma cirurgia para reparar a lesão no joelho direito. O procedimento será realizado no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, e será feito pelo consultor médico do clube, Joaquim Grava.

Por conta da lesão de Avelar, o Corinthians ficou com apenas dois zagueiros à disposição no elenco profissional: Gil e Bruno Méndez. Assim, os dirigentes já solicitaram o imediato retorno de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, e deve integrar de forma definitiva Igor Morais, capitão da equipe sub-23 e que vem completando os treinamentos comandados por Dyego Coelho.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:



“O Departamento Médico do Sport Club Corinthians Paulista informa que o zagueiro Danilo Avelar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ao final da partida contra o Santos, e passará por cirurgia na próxima quarta-feira, no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, que será feita pelo consultor médico do Clube, Joaquim Grava

A previsão de recuperação total é estimada em até oito meses.”