Avelar sofre entorse no joelho e Corinthians vai esperar exame para cravar diagnóstico

Danilo Avelar torceu o joelho direito ao pisar no gramado mais forte durante uma disputa de bola com um jogador do Santos, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O jogador do Corinthians deixou a partida e não conseguiu ir ao vestiário andando. Após a tentativa frustrada, o zagueiro deixou o local de maca. Quem esteve perto, relatou até mesmo choro do atleta.

Atenção!

Danilo Avelar tentou e não conseguiu deixar o campo andando. Precisou sair de maca para o vestiário.

A assessoria de imprensa do clube informou que Danilo Avelar “sofreu um entorse no joelho direito e passará por avaliação médica detalhada na quinta-feira. A princípio, não é possível ter mais informações sobre um diagnóstico preciso antes de mais exames”.

O procedimento é normal quando o local da lesão apresenta inchaço. Ainda assim, o clima não é de muito otimismo.

Se não puder contar com Danilo Avelar, Dyego Coelho deverá usar Bruno Méndez, que no momento é a única opção no banco de reservas.

“Torcer para que não seja nada de grave com o Avelar, rezar pra isso, porque é um jogador que vem jogando bem, fazendo boas partidas e espero que não seja nada grave. Sobre os zagueiros, vamos olhar lá para baixo, vamos buscar. Temos o Sub-23, o Sub20, ver a situação do Raul, como é que está, amanhã, o mais rápido possível, pra gente encontrar uma solução”.