Babi, mesmo suspenso, viaja com delegação do Botafogo para Recife

A ida da delegação do Botafogo para Recife contou com uma presença a mais do que esperado. Embora não possa atuar na partida contra o Sport, neste domingo, pois cumprirá suspensão automática, o atacante Matheus Babi estava junto com o elenco alvinegro.

O fato de Babi estar com o Glorioso acena com a possibilidade de que a equipe seguirá da capital pernambucana para Porto Alegre. Na quarta-feira, os botafoguenses medirão forças com o Grêmio, às 19h15.

A baixa do atacante (que recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras) dará espaço para Salomon Kalou retomar sua titularidade no Alvinegro. Babi tirou fotos com fãs tanto no embarque no Rio quanto na chegada a Recife.