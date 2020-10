Bacia Amazônica: Conheça a maior bacia hidrográfica do mundo

A maior bacia hidrográfica do mundo é brasileira: a Bacia Amazônica. Ela possui esse nome por conta do Rio Amazonas que é o seu principal rio.

A saber, a nascente do Rio Amazonas é localizada nos Andes Peruanos, e sua origem se dá pela confluência do rio Solimões e do rio Negro.

O assunto poderá aparecer em questões de vestibulares, assim como no Enem, por isso vale a pena ficar ligado, veja!

Características e importância da Bacia Amazônica

Estima-se que a Bacia Amazônica possui 7 milhões de km², sendo que aproximadamente 4 milhões de km² pertencem ao Brasil, correspondendo a 42% do território do país.

Além do mais, ela abrange outros países como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname.

A importância da Bacia Amazônica para o planeta é imensurável, afinal, ela possui a maior quantidade de água doce do mundo.

Para se ter uma noção no Brasil ela está presente nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso.

Além disso, ela está presente Floresta Amazônica que é maior Floresta Tropical do planeta, que possui uma enorme biodiversidade de fauna e flora.

Ademais, a região possui uma extensão atividade econômica através de hidrovias que comportam barcos de pequeno, médio e grande porte, eles realizam o transporte das mercadorias, ajudando a desenvolver o sustento de milhares de ribeirinhos da área.

Outrossim, a região também possui um relevo plano e clima equatorial, dessa forma, apresenta elevadas temperaturas e alto índice de chuvas durante boa parte do ano.

Dessa forma, os rios têm dois períodos: um de cheia e outro menor pluviosidade (estiagem). De tempo em tempo, a mata da região sofre inundação pelos rios que a compõe, a partir daí denomina-se como Mata de Igapó.

Principais rios

A região se constitui por córregos, restingas, igarapés, praias, matas inundadas, lagos, entre outros. Dessa maneira, muitos rios formam a Bacia Amazônica, os principais são:

Amazonas

Negro

Solimões

Madeira

Trombetas

Purus

Tapajós

Branco

Javari

Juruá

Xingu

Japurá

Içá

E então, você gostou de conhecer mais sobre bacia amazônica? Estude o assunto para se dar bem na prova de geografia, no Enem, assim como vestibular.