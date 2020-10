Bahia e Sport protagonizam o clássico nordestino da 13ª rodada do Brasileirão

O domingo será agitado em Pituaçu. A partir das 18h15 (Horário de Brasília), Bahia e Sport realizam o clássico nordestino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam



Após nove jogos sem vencer, o Bahia finalmente saiu de campo com um ótimo resultado ao bater o Botafogo, no Rio de Janeiro. Com o placar, o Esquadrão de Aço deixou a lanterna e a zona do rebaixamento. Agora, Mano Menezes e Cia querem manter o embalo e quem sabe subir na classificação.

Já o Sport vive um momento de alta no Brasileirão. Após a chegada de Jair Ventura, o Leão engatou uma série de bons resultados e chegou a 8ª colocação. Caso vença mais uma partida, o Rubro-Negro pode encerrar a jornada na zona da Libertadores.

Prováveis Escalações:

Bahia: Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Juninho (Lucas Fonseca), Ernando, Juninho Capixaba, Gregore, Elias, Ramires, Clayson (Rodriguinho), Elbér (M.Antônio) e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

Sport: Luan Polli, Patric, Adryelson, Iago Maidana, Sander (L.Juba), Marcão, Ricardinho, Thiago Neves, Leandro Barcia, Marquinhos e Hernane. Técnico: Jair Ventura.