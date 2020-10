Bahia x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Bahia recebe o Vasco nesta quarta-feira, no Pituaçu, mas o duelo é de duas equipes em momento de baixa no Campeonato Brasileiro. O time mandante é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, enquanto o visitante caiu de rendimento nas últimas rodadas – três jogos sem vencer na competição.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO



Data/Hora: 7/10/2020, às 19h15

Local: Pituaçu, em Salvador (BA)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Dias (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor

Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BAHIA (Técnico: Mano Menezes)

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Eric Ramires; Marco Antônio, Gilberto e Élber

Lesionado: Rodriguinho

Pendurado: Juninho Capixaba

Suspensos: Ninguém

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)

Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Marcos Junior; Vinícius, Cano e Talles Magno.

Lesionados: Breno, Ramon e Juninho

Pendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Cayo Tenório

Suspensos: Andrey e Benítez

Palpites: Na redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Bahia. Apostam no empate outros 30%, enquanto 40% entendem que o Vasco é favorito.