Balcão de Empregos da cidade de Tietê SP oferece novas vagas de EMPREGO

Em São Paulo, o Balcão de Empregos da cidade de Tietê divulgou a abertura de novas vagas de emprego aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Padeiro (com experiência) 1 Área de controle de qualidade acabamento 1 Área de controle de qualidade interno 1 Açougueiro industrial 1 Bombeiro 1 Assistente jurídico financeiro 1 Cozinheiro 1 Caseiro 1 Mecânico 1 Montador e instalador de esquadrias de alumínio 1 Motorista 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do Balcão de Empregos com currículo em mãos, situado na rua Presidente Kennedy, nº 23, centro, na antiga Escola Franklin. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.