Baldur’s Gate 3: jogador termina o título em apenas 7 minutos

Ainda em Early Acess, Baldur’s Gate 3 promete “cerca de 25 horas de conteúdo” para os jogadores. Entretanto, o speedrunner Cary “Professor” Palmer completou o primeiro ato do RPG da Larian Studios em apenas 7 minutos. Confira a seguir:

[embedded content]

Para realizar o feito, o jogador explorou certos glitches e usou um feitiço que temporariamente triplica os saltos do personagem. Assim, pulando diversos combates, ele encerrou a jornada no level 1 e sem ganhar experiência.

Baldur’s Gate 3 foi disponibilizado na Steam no começo de outubro.Fonte: Larian Studios/Divulgação

Em entrevista ao site Kotaku, Palmer revelou que conseguiu concluir o jogo em tempo recorde após 200 tentativas. Além disso, ele teve ajuda de outros dois jogadores que conheceu enquanto estudava o meio mais rápido de finalizar o RPG.

“Passei horas realizando anotações e tentando otimizar o caminho. Até descobri uma forma de encerrar a luta mais difícil do game antes dela começar”, explica o speedrunner. “Fiquei muito orgulhoso dessa estratégia”.

Entretanto, ao chegar ao final da versão Early Acess de Baldur’s Gate 3, o jogador notou que nenhuma parte do enredo foi desenvolvida. Por isso, ele acredita que os devs guardaram mais detalhes da trama para o game completo.

Recorde contestado

Para a comunidade de fãs de Baldur’s Gate 3 e a própria Larian Studios, Palmer não completou o jogo da forma correta. No caso, ele apenas encontrou um jeito rápido de chegar a um ponto específico do mapa, mas sem avançar na história.

Além disso, a versão Early Acess traz apenas o primeiro ato do game. Portanto, o speedrun só valeria se o jogador tivesse realizado todas as missões do game completo.

Baldur’s Gate 3 está disponível para PC.



Fonte: Tecmundo