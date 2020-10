Baltimore Ravens busca encontrar identidade ofensiva contra o Philadelphia Eagles; onde assistir e aposta

Buscando a terceira vitória consecutiva, o Baltimore Ravens encara o desesperado Philadelphia Eagles, neste domingo (18), às 14h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A franquia de Maryland busca encontrar uma identidade ofensiva e os Eagles podem ser o rival perfeito, já que apresentam instabilidade defensiva. Por Philadelphia, Carson Wentz e companhia vão tentar a recuperação na temporada diante de um dos mais fortes times da temporada 2020.

Ataque cambaleante

Baltimore tem tido uma das mais poderosas defesas da NFL, sendo quem menos cede pontos na liga: 15.2. Os Ravens são também uma máquina de gerar turnovers, tendo conquistado, ao menos, um nas 18 últimas partidas que realizou.

O ataque, entretanto, não demonstra o mesmo nível em relação à temporada passada. Lamar Jackson ainda não engrenou em 2020 e tem encontrado mais jogadores próximos à linha de scrimmage, tentando evitar o jogo corrido de Baltimore. Nos passes, Jackson começou o ano muito bem, porém desde a partida contra o Kansas City Chiefs tem se precipitado em suas decisões. Contra os Eagles, enfrenta uma defesa que cede 241 jardas aéreas por confronto.

Decepcionante

O Philadelphia Eagles tem apenas uma vitória na temporada e tem sido extremamente inconstante no ano, deixando decepcionados os torcedores do time. A franquia da Pensilvânia tem sido displicente quando tem a bola, Carson Wentz é o quarterback que mais lançou interceptações na temporada: 9. Diante de Baltimore, cuidar melhor da bola será um desafio, já que a defesa é especialista em roubar a posse dos rivais.

Na defesa, a equipe é mediana contra a corrida e o passe, porém tem sofrido muitos pontos, com uma média de 29 sofridos por partida. Na secundária, tem tido dificuldades em defender passes no meio do campo, ponto forte dos Ravens na temporada.

Aposta

De acordo com o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, o Baltimore Ravens é favorito a vencer o confronto: 73.5% Os Eagles têm 26.3% chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia

Onde ver: ESPN2, Watch ESPN e Game Pass da NFL