Baltimore Ravens se recupera na NFL com vitória fácil sobre o Washington

O Baltimore Ravens superou o Washington Football Team, neste domingo (4), às 14h, por xxx. Em partida válida pela semana 4 da NFL, Lamar Jackson teve bom desempenho, passando para dois touchdowns e correndo para outro – 50 jardas. Do lado de Washington, o ataque foi inconsistente durante toda a tarde, variando entre bons momentos e decisões terríveis.

O Baltimore entrou na partida com o desejo de provar que a derrota para o Kansas City Chiefs foi apenas um desvio no caminho. Lamar Jackson teve uma apresentação sólida passando a bola, com dois touchdowns conectados com Mark Andrews, além de bons passes na direção de Marquise Brown. Pelo chão, fez estrago em seu touchdown mais longo da carreira: de 50 jardas, deixando na saudade os defensores do Washington.

Por Washington, o calouro Antonio Gibson teve bons momentos, anotando um touchdown, inclusive. Kendall Fuller, com duas interceptações, foi o destaque defensivo da equipe. Dwayne Haskins teve uma apresentação mediana, fazendo estrago principalmente nas screens ou rotas curtas. O Washington não conseguiu, contudo, demonstrar consistência, tendo desempenhos bons e ruins dentro de um mesmo drive.

Na próxima rodada, o Baltimore encara o Cincinnati Bengals, no próximo domingo (11), Às 14h. No mesmo dia e horário, Washington enfrenta o Los Angeles Rams.