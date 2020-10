Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals: rivais colidem na AFC Norte; onde assistir e aposta

O Baltimore Ravens recebe o Cincinnati Bengals em duelo da AFC North, neste domingo (11), 14h, pela semana 5 da NFL. A franquia de Maryland é um dos principais candidatos ao Super Bowl nesta temporada, enquanto os Bengals juntam os cacos e buscam voltar a ser uma equipe competitiva, agora com Joe Burrow como quarterback.

Sem sustos

O torcedor dos Ravens segurou a respiração na quarta e quinta desta semana, após Lamar Jackson apresentar problema no joelho e estomacal e não treinar nos dois dias. O quarterback, entretanto, não será problema em Baltimore, estando à disposição do técnico John Harbaugh para o confronto. O QB, aliás, nunca perdeu um confronto contra o Bengals, vencendo suas três partidas contra o rival. Foi diante do Cincinnati que ele fez sua estreia como titular na liga, em novembro de 2018.



Empolgação

Os Bengals venceram a sua primeira partida na liga, no último final de semana, diante do Jacksonville Jaguars. O triunfo trouxe empolgação à franquia de Ohio, que abriu a temporada com duas derrotas e um empate. Antes da vitória no último domingo (4), O quarterback Joe Burrow vem tendo empolgante temporada de estreia, somando mais de 300 jardas nas três últimas partidas de Cincinnati. Diante da defesa de Baltimore, o novato vai ter o seu maior desafio em sua curta carreira na NFL.

Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o Baltimore Ravens é o grande favorito da partida: 81.6%. O Cincinnati Bengals aparece apenas com 18.6% de chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: M&T Bank Stadium, em Baltimore

Onde ver: Game Pass da NFL