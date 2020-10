Banco do Brasil cancela serviços nas lotéricas a partir de novembro

A partir de novembro, as lotéricas de todo o Brasil não contarão mais com os serviços do Banco do Brasil, segundo informações do próprio banco nesta semana. Agora, os clientes não poderão realizar saques em lotéricas e o pagamento do boleto somente poderá ser feito em espécie.

Segundo informações da instituição, a utilização das lotéricas terminais pela Caixa Econômica Federal será encerrada a partir de 18 de novembro.

O Banco do Brasil também deixou explícito que os municípios irão receber uma ampliação em sua rede de correspondentes que atualmente contam com canais de atendimento.

Os clientes receberão diversos serviços da Rede Mais BB, como, recebimento de boletos, saques de conta corrente e poupança, pagamento dos beneficiários do INNS, convênios e tributos, saldos e extratos e depósitos.

Banco lançou cartão

O Banco do Brasil anunciou o lançamento do cartão pré-pago Ourocard, que além de oferecer diversas vantagens e benefícios aos seus usuários, é livre de anuidade e não exige análise de crédito e consulta ao SPC e Serasa. É possível utilizá-lo para fazer compras em diversos estabelecimentos, como qualquer outro cartão de crédito.

A diferença é que ele é pré-pago, e por conta disso, é possível ter ainda mais controle dos gastos, pois o próprio usuário pode fazer as recargas através do aplicativo do banco, não precisando mais andar com dinheiro no bolso para fazer pagamento à vista.

As senhas podem ser alteradas nos terminais de autoatendimento BB, o limite máximo é de 5 cartões pré-pagos por clientes, é possível agendar cargas para até um ano, não existe exigência de renda mínima e o por razões desconhecidas, o cartão não pode ser utilizado para compras na internet.

Para solicitar o cartão é preciso é necessário ser correntista do Banco do Brasil. Então é possível acessar a página do BB e clicar em “Peça já o seu” e então, preencher o formulário. O cartão pode ser oferecido aos filhos (cartão mesada) ou aos colaboradores domésticos (cartão conveniência).

